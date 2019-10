Posvícení

KDY: Sobota 19. října od 10 hodin

KDE: Vodní mlýn Hoslovice

ZA KOLIK: 50/25 Kč

Závěrečná akce této sezony se koná v areálu vodního mlýna v Hoslovicích. Tentokrát se nese v duchu tradičního povícení. Opět nebude chybět pečení chleba spojené s ochutnávkou. Tentokráte se můžete těšit na volarského pekaře pana Augustina Sobotoviče, který upeče houstičky, česnekové placky a chléb.

Z řemesel na návštěvníky čekají ukázky pletení košíků, drátkování, výrobu vinutých perel a ukázky nových i historických kachlů. Nebudou chybět ani rukodělné dílničky pro nejmenší – malování na sádrové odlitky, výroba bavlnkových náramků, korálkových andělíčků a v neposlední řadě i ozdob na posvícenské hnětýnky.

Krom chleba budete moci ochutnat i posvícenské koláčky, hnětýnky, jitrnice, jelita a tlačenky. Zabijačkové pochoutky bude na místě možné i zakoupit a to spolu s dalšími řemeslnými výrobky – sýry, sušenou vazbou, keramikou, marmeládami, šperky, šitými a háčkovánými předměty.

Samozřejmostí jsou také komentované prohlídky a pouštění mlýnského kola, které doplní vystoupení jihočeského folklórního souboru Kovářovan (v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin) a místního harmonikáře.

Těšit se můžete i na návštěvu partnerského Freilichtmusea z Finsterau, která si pro návštěvníky připravila ukázky pražení a mletí kávy spojené s ochutnávkou.

Akce se koná za každého počasí.

Slavnosti plodů 2019 v Truskovicích

KDY: Sobota 19. října od 9.30 hodin

KDE: Obec Truskovice, hospoda Truskovice



Na tradiční ovocnářský jarmark se stánkovýcm prodejem a soutěží o nejlepší výrobky z ovoce se můžete vpravit do Truskovic, které najdete nedaleko Chelčic.



Program oslav:



NÁVES:

9.30 zahájení oslav

9.45 žehnání ovoci a regionu

10.00 Bbouci

11.30 Pásmo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ

13.00 Kouzelnické vystoupení

13.30 Vyhlášení výsledků soutěží

14.30 AC/DC Revival



HOSPODA:

9.30 - 16.00 Výstava slavnosti plodů 2019 - jablka, pekařské a cukrářské výrobky

15.00 ochutnávka pekařských a cukrářžských výrobků

Barbora Poláková Tour 2019

KDY: Sobota 19. října od 19 hodin

KDE: Dům kultury Strakonice

ZA KOLIK: 330 Kč



Poláková přichází s moderním popovým zvukem a svébytnou poetikou, která se vymyká všem kategoriím. Čekejte živelnou show…

Dvě řadová alba (obě v produkci renomovaného Jana P. Muchowa), hity jako Kráva, Nafrněná nebo Po válce, 2-8-5, tři Ceny Anděl, Zlatá a Platinová deska Supraphonu, několikrát po sobě vyprodaný Lucerna Music Bar a řada dalších koncertů - to je ve stručnosti hudební kariéra Barbory Polákové, úspěšné zpěvačky a také herečky (mj. Kvarteto, Marta a Věra…aj.).

Poláková u fanoušků i kritiky boduje moderním popovým zvukem a svébytnou poetikou, která se vymyká všem kategoriím. Nečekaná spojení, hravost, ale i lehkost a civilní samozřejmost s jakou Barbora glosuje svůj vlastní svět i dění kolem nás jsou natolik originální a nakažlivá, že řada z nich má potenciál zlidovět podobně jako hláška z Nafrněné "když se to prsim tě říká, se to prsim tě ví".

Živá prezentace, během níž dostávají rovným dílem prostor jak písně z eponymního debutu (2015), tak z posledního alba ZE.MĚ, je pak pulzující a zábavnou show, která skvěle funguje v klubovém prostředí i na velkém pódiu. Kromě samotné Polákové na tom má nemalý podíl i její doprovodná kapela složená z výborných muzikantů v čele s kapelníkem Davidem Hlaváčem, který se autorsky podílí i na Barbořině studiové tvorbě.