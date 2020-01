Obušku z pytle ven - pohádkový muzikál

KDY: 19. ledna od 15 hodin

KDE: Dům kultury Strakonice

ZA KOLIK: 90 Kč

Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.

Dětský maškarní ples

KDY: Sobora 18 ledna od 14 do 17 hodin

KDE: Víceúčelová hala Vodňany

ZA KOLIK: Děti 20 Kč a dospělí 50 Kč



Sbor dobrovolných hasičů Vodňany pořádá již 8. ročník dětského maškarního plesu. Připravena je soutěž o nejlepší masku. Hudba k poslechu i tanci, soutěže pro děti všech věkových kategorií. Hlavní téma: pohádkové (maska může být i jiná).





Líný Honza

KDY: Sobota 18. ledna od 16 hodin

KDE: Budova MŠ Sluníčko Smetanova Vodňany



Loutkové divadlo Pimprlata při MěKS Vodňany zve děti na pohádku o Líném Honzovi.

135. Hasičský bál

KDY: Sobota 18. ledna od 20 hodin

KDE: Víceúčelová hala Vodňany

ZA KOLIK: 200 Kč



Místní dobrovolní hasiči pořádají další ročník Hasičského bálu. K tanci i poslechu hraje Top band.





Komentovaná prohlídka výstavy s Josefem Synkem

KDY: Sobota 18. ledna od 15 hodin

KDE: Městské muzeum Blatná

ZA KOLIK: Vstupné sobrovolné



Neformální setkání nad šálkem čaje s jedním z vystavujících malířů a kurátorkou výstavy.