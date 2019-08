Vzpomínka na Michala Tučného

KDY: Od 16. do 17. srpna

KDE: Hospoda U Javoru, Hoštice u Volyně

ZA KOLIK: pátek 150 Kč, sobota 200 Kč, na oba dva dny 300 Kč

Hostinec U Javoru v Hošticích zve na Country fest 2019. Těšit se můžete na vystoupení několika kapel. V pátek od 17 do 21 hodin zahraje Šrumecz, od 21 do 24 hodin pak Želiborů a přátelé. Také na neděli je připravený hudební program v podání kapely Patrola, která hraje od 13 do 18 hodin, od 18 do 23 hodin vystoupí kapela Bryčka.

Vesnička Hoštice leží nedaleko Volyně a je známá především díky filmové trilogii Slunce, seno… Každý rok koncem srpna se zde koná vzpomínkový country festival Stodola Michala Tučného.

Cestovatelská přednáška



KDY: 16. srpna od 18 hodin

KDE: Komunitní centrum Chelčice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Zvířata v Africe, takový název dostalo další filmové promítání Petra Hejny spojené s besedou z cyklu Cestujeme po světě. Akce se koná v Komunitním centru, což jsou nové prostory knihovny v Chelčicích. Do Chelčic se můžete dostat z Vodňan, Bavorova a Netolic, obec leží v malebném prostředí podhůří Šumavských vrchů právě mezi těmito městy.

Blatenská pouť

KDY: 16. a 18. srpna

KDE: Centrum města Blatná, zimní i letní stadion, areál u chovatelů

ZA KOLIK: Vstupné dle akce na místě

Blatenská pouť přináší do města zajímavý a pestrý program pro všechny generace. Program odstartuje už v pátek od 20 hodin koncertem kapely Anča Band pod sokolovnou. V sobotu a v neděli je pak kromě pouťových atrakcí připravena například Chovatelská výstava drobného zvířectva. Chybět nebudou tradiční farmářské trhy, v restauraci U Datla se koná hudební odpoledne a na zimním stadionu Pivní slavnosti. Také muzeum se zapojuje s výstavou Tajemnou krajinou Blatenska,výstavou Jan Böhm, která je k vidění ve venkovní galerii Na Příkopech nebo výstavou Blatenská lilie, kterou si mohou pohlédout cestující ve vlacích na trase Strakonice - Blatná - Březnice.

Více na www.ckvb.cz

Závody dračích lodí

KDY: 18. srpna od 10 hodin

KDE: Strakonice, Podskalí - od restaurace Zavadilka, k lávce u pivovaru

ZA KOLIK: Zdarma



Závod jednotlivých týmů na Otavě. Do jedné lodi zasedají muži i ženy, aby poté společně předvedli, že jako jeden tým dokáží mnohem víc než jednotlivec. V sestavě je maximálně 20 vsedě pádlujících závodníků (10 nalevo a 10 napravo) a bubeník, který sedí na špičce čelem k posádce a udává rytmus údery do bubnu. Součástí týmu je i kormidelník stojící na zádi a řídící směr. Dračí loď se poprvé objevila před více než 2000 lety v Číně. Odtud její typická dračí hlava na špici lodě a její celkové zbarvení. Její novodobá zmínka se datuje k roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport Dračí lodě bleskově rozšířil do celého světa.

Fér market a workshop

KDY: 17. srpna od 15 hodin

KDE: Strakonice, Rennerovy sady

ZA KOLIK: Zdarma

Tvořivé dílny z přírodních nebo ekologicky odbouratelných materiálů, například malování na dřevo, textilní šperky, potisk triček, práce s papírem, drátkem… Stánky s lokálními domácími pochutinami, květinové, bylinkové, medové a hmyzí interaktivní stanoviště. Doprovodný hudební program v podání Pan Space, divadlo pro děti, výměnný bazar a večerní promítání filmu Starci na chmelu. Pořádá Jsme Strakonice.