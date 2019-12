Nebezká pošta

KDY: Sobota 30. listopadu. od 15 hodin

KDE: Velké náměstí Strakonice

Vánoce jsou svátky míru, lásky a pokoje, ale pro naše nejmenší je to hlavně čas těšení se na dárky. O jejich nadělování se již dlouhá léta stará Ježíšek, dobrý duch tradičních českých Vánoc. S tímto nelehkým úkolem mu pomáhá Nebeská pošta, jejíž úřad letos zavítá i do Strakonic. Nebeská pošta své brány otevře den před první adventní nedělí na strakonickém Velkém náměstí. Andělské poštovní úřednice budou odpovídat za to, aby všechny dopisy byly předány Andělskému rytíři, který je na svém bílém koni doručí samotnému Ježíškovi. Andělský rytíř dostane navíc ještě jeden úkol a tím bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Kdo chce využít této jedinečné příležitosti, aby se jeho přání dostalo až do Ježíškových rukou, musí nejprve své přání napsat. Těm nejmenším, kteří ještě psát neumí, jistě pomohou rodiče. Dopis pak vloží do obálky, kterou odnesou do Nebeské pošty. Dopis mohou podat stejně jako na normální poště a to buď ,,obyčejně“ nebo ,,doporučeně“. Oba způsoby jsou zdarma. Nebeská pošta zahajuje svou činnost v 15 hodin a o hodinu později začíná zábavný program, ve kterém vystoupí strakonická hudební skupina Pauza a proběhne slavností vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje městský úřad. V hodinové show se můžete těšit hned na dva vrcholy. Tím prvním bude slavnostní ceremonie, během které andělské poštovní úřednice předají zásilku dopisů Andělskému rytíři. Ceremonii bude předcházet jeho velkolepý příjezd na strakonické Velké náměstí. Druhým vrcholem pak bude slavnostní rozsvícení Vánočního stromu, o které se rovněž postará Andělský rytíř. Nebeská pošta v čele s Andělským rytířem zahájí advent ve Strakonicích a symbolicky odstartuje sérii předvánočních kulturně společenských akcí, které pro vás připravilo městské kulturní středisko, město Strakonice a Spolek Cohiba.

Doma jsme ve Strakonicích

KDY: Sobota 30. listopadu od 17 hodin

KDE: Sokolovna





Koncert k 70. výročí Prácheňského souboru, hosty budou dětský folklorní soubor Prácheňáček a Dudácká muzika ZUŠ Strakonice.

Princ Bajaja

KDY: Neděle 1. prosince od 14.30 a 16. 30 hodin

KDE: Kulturní zařízení u Mravenčí skály

ZA KOLIK: 25 Kč



Loutková pohádka Princ Bajaja v podání rodičů a přátel MŠ Lidická Strakonice.

Zahájení adventu v Blatné

KDY: Neděle 1. prosince od 17 hodin

KDE: Třída J.P. Koubka Blatná



Rozsvícení vánoční stromu. Na akci vystoupí žáci Základních škol J.A.K. a T.G.M. Blatná.

Zahájení adventu v Číčenicích

KDY: Neděle 1. prosince od 16 hodin

KDE: Náves u OÚ Číčenice



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou se koná v neděli v Číčenicích.

PROGRAM:

- přivítání

- Mikulášská nadílka pro děti s překvapením

- rozsvícení vánočního stromu

- zpívání koled

Přijďte pozdravit své sousedy a známé a nalaďte se s námi na pohodovou vánoční atmosféru.