Keramický den na mlýně Hoslovice

KDY: 14. září od 10 hodin

KDE: Hoslovice

ZA KOLIK: 50/25 Kč

Jak se zpracovává hlína a dělají výrobky z keramiky. O tom se více dovíte v areálu historického vodního mlýna v Hoslovicích, kde se v sobotu 14. září koná keramický den. Akce se koná od 10 do 16 hodin. Kromě keramiky můžete vidět i to, jak se peče chleba v původní peci. Kdo nezaváhá, může ho pak také ochutnat. Komentované prohlídky zavedou návštěvníky přímo do mlýna, kde se dozví něco z historie i zajímavosti o tomto unikátním stavení. Každý kdo přijde, se může těšit na řemeslný jarmark. Pro děti jsou připravené tvořivé dílničky a klapat bude i mlýnské kolo.

Hradební slavnost Vodňany

KDY: 14. září od 13 hodin

KDE: Město Vodňany

ZA KOLIK: Zdarma vstupné do vybraných objektů



15,00 - 15,30 řazení průvodu v parku u KD

15,30 - 15,50 průvod městem, zakončení parkán nám. 5. května

15,50 - 16,00 slavnostní ceremonie - předání práva

16,00 - 16,25 Jak město správně brániti - SHŠ Bratři z Růže

16,30 - 16,55 Když šlechta tančí - SHT Fioretto

17,00 - 17,30 Ukázky šermu - SHŠ Bratři z Růže

17,30 - 18,30 Pohádka Povídání o pejskovi a kočičce - Marediv s.r.o.

18,30 - 19,00 Středověké tance - SHT Fioretto

19,00 hodin Závěr slavnosti

V průběhu slavnosti od 13,00 do 17,00 hodin otevřeny vybrané historické památky.

Od 13,00, 14,00 a 16,00 hodin prohlídky města s průvodcem - sraz nám. 5. května.

Jízdy historickým vláčkem na trase Týn - Číčenice

KDY: Soboty od 7. do 28. září od 8.40 hodin

KDE: Číčenice, Týn nad Vltavou



Baví vás cestovat vlakem a nechcete ještě ukončit dobře rozjeté prázdninové zážitky? Nemusíte, vychutnejte si babí léto a vydejte se historickým vláčkem z Týna do Číčenic a zpět. V září vyjíždí mašinka každou sobotu v 8.40, 14.40 a 16.40 hodin. Z Číčenic se pak vrací v časech 9.40, 15.40 a 17. 40 hodin. Výletní vlaky navazují na ostatní spoje do všech směrů. Jízdenku seženete v předprodeji na emailu info@kptrail.cz. Všechny spoje jsou bez rezervace místa k sezení.Akci pořádá Klub přátel transverzálky, který vznikl partou železničních nadšenců za účelem propagace železniční dopravy.