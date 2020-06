KDY: Do neděle 28. června

KDE: Střítěž

Už od čtvrtka se ve Střítěži můžete přijít podívat na chovatelskou výstavu trofejí lovné zvěře. Přehlídka se koná v místní restauraci. Expozice potrvá až do neděle. V sobotu je přístupná od 10 do 20 h, v neděli od 10 do 12 h. Pořádá ji Okresní myslivecký spolek Strakonice a Myslivecký spolek Předslavice.