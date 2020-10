KDY: Od 1. října do 31. prosince

KDE: Strakonický hrad

Ve čtvrtek 1. října začíná v Maltézském sále Strakonického hradu v 17 h vernisážní výstava fotografky ženských aktů Terezy z Davle Dvě v jednom. Prohlédnete si zde fotky z jejích nejúspěšnějších výstav Neue Mädchen a Grand Hotel. Sama autorka bude na vernisáži přítomna. Výstava potrvá do konce roku. Můžete ji vidět od úterý do neděle od 10 do 17 h.