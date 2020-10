KDY: Do 30. prosince

KDE: Galerie fotografie Spektrum

Svět očima šestiletého fotografa. Tak se jmenuje nová výstava, kterou můžete navštívit v Galerii fotografie Spektrum v Blatné. Seznámíte se zdes dílem malého „velkého“ umělce Martina Havla. Expozice začala v sobotu 3. října. Trvá až do 30. prosince. Přijít můžete od úterý do pátku od9 do 17 h.