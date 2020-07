KDY: Do 27. září

KDE: Hrad Strakonice

ZA KOLIK: Zdarma

Až do 27. září můžete ve strakonickém hradě v Maltézském sálu a v sálu U Kata vidět výstavu malíře Jiřího Mášky. Uvidíte sochy, obrazy a grafiku. Výstava představuje průřez 55 let umělcovy tvorby. Přijít můžete od pondělí do pátku od 9 do 16 h. Vstup zdarma.