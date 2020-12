KDY: Do 26. 12.

KDE: Muzeum středního Pootaví, Strakonice

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční vánoční výstavu přichystalo strakonické Muzeum středního Pootaví i letos. Vzhledem k epidemiologocké situaci si výstavu s názvem Pohádkové Vánoce mohli zájemci prohlédnout virtuálně. Dosud se můžete podívat na odkazu, který nabízí www.muzeum-st.cz, kde kromě videa najdete i panely ke čtení. Výstava v černé kuchyni Strakonického hradu je však od 3. prosince otevřena veřejnosti, a to od úterý do pátku od 9 do 11.30 a od 12 do 16 h. O sobotách, nedělích a svátcích přijďte od 13 do 16 h. Vstupné je zdarma. Výstava potrvá do 26. prosince.