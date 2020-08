KDY: Do konce září

KDE: MÚ Vodňany, sloupová síň

V sloupové síni vodňanského městského úřadu můžete v současné chvíli až do konce září vidět výstavu umělce Petra Efenberka. Uvidíte fotografické obrazy vytvořené kombinovanou technikou z písku. V městské galerii si prohlédnete video s ukázkou, jak obraz vzniká. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 17 h. O víkendu od 9 do 12 h. Dále po dohodě.