KDY: Do 28. 6.

KDE: Městská galerie Vodňany

ZA KOLIK: 20 Kč

Už jen do 28. června si můžete prohlédnout v Městské galerii Vodňany výstavu restaurovaných portrétů významných osobností ze sbírky Muzea a galerie Vodňany. Na vystavených obrazech poznáte starosty, provozovatele pošt, úředníky, duchovní nebo osobnosti z oblasti kultury jako třeba Emu Destinnovou, houslistku Marii Heritesovou či malíře Vratislava Hlavu. Od úterý do neděle je otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Vstupné 20 Kč.