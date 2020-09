KDY: stále, do poloviny roku 2021

KDE: Strakonice

ZA KOLIK: 20/10 Kč

Hradní palác, kde se nachází Muzeum Strakonice, bude uzavřen. Týká se to expozic až do poloviny roku 2021, a to z důvodu rekonstrukce. Navštívit však můžete v září stálou expozici nebo černou hradní kuchyni. Přístupná je i vyhlídková věž Rumpál. Přijďte od pondělí do neděle a ve svátky od 9 do 11.30 a od 12 do 16 h. Vstupné 20/10 Kč.