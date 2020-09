KDY: Do 30. září

KDE: Vodňany

ZA KOLIK: 20 Kč

Až do 30. září můžete v Městském muzeu Vodňany vidět dílo umělkyně Ivany Záleské, která maluje akrylem, věnuje se vytváření papírových reliéfů a reliéfních obrazů atd. Její dílo se

soustředí na figury, ovlivňují ho krásy Šumavy. Výtvarnice na Šumavě žije a tvoří. Přijďte od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 h. Vstupné 20 korun