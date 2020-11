KDY: 3. až 8. listopadu

KDE: www.kinobrasil.cz

ZA KOLIK: 4 Eura

Kino Brasil, festival brazilského filmu, se poprvé kvůli koronakrizi koná online, a proto nemusíte letos do pražského kina, ale snímky uvidíte i doma v obýváku. I na sedmém ročníku můžete objevovat Brazílii, a to již od úterý do 8. listopadu. Na www.kinobrasil.cz budou vstupenky v prodeji chvíli před každým filmem. Lístek stojí 4 Eura. Zde také naleznete odkaz, kde si snímek pustit. Dnes od 20.30 h uvidíte film Tři léta. Ve 20 h však k němu začíná úvod. Uvidíte příběh bohaté brazilské rodiny, která pořádá každoročně obří party. Letos je ale vše jinak, otec je za mřížemi, večírek se musí zrušit, matka a syn prchnou do zahraničí. V domě zůstávají jen zmatení zaměstnanci bez finančních prostředků a starý otec.