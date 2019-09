KDY: 2. září - 6. října

KDE: Kulturní kavárna Železářství U Šulců

ZA KOLIK: Zdarma

Severní Amerika z pohledu hikera. Hory, divoké lesy, moře, svoboda, motely a Campbellova polévka. Pokus o netradiční subjektivní cestopis. Otevřeno je v pondělí od 13 do 22 hodin a od úterý do neděle od 8 do 22 hodin.