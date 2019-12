KDY: 20. prosince od 19 hodin

KDE: Dům kultury Strakonice

ZA KOLIK: 350 Kč

A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.

Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu bydlí celkem 11 lidí. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů bojují o svůj krk vlastně všichni aktéři.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ A