KDY: 10. ledna od 19.30 hodin

KDE: Rytířský sál, hrad Strakonice

ZA KOLIK: 180 Kč

Legendární Třeboňští pištci hrají renesanční a barokní hudbu, irské tradiční melodie, latinskoamerický folklór, vánoční písně, ale i skladby Jaroslava Ježka a evergreeny světové populární hudby a swingu. Zpívají také jihočeské lidové písně i černošské spirituály. Naproti tomu Portami ověnčený Semtam, zanedlouho už čtyřicetiletý, vychází z kořenů amerického bluegrassu, avšak hodně přizpůsobeného do pro něj typické jihočeské podoby.

Spolupráce Třeboňských pištců a Semtam má už delší historii. Zpočátku to byly vánoční a novoroční koncerty s několika společně zahranými koledami. Letos se vzájemná spolupráce dostala do vyšší dimenze. Obě kapely předvedly s velkým úspěchem originální společný program na věhlasném Mohelnickém dostavníku. Zdánlivě dvě nesourodá sdružení našla průsečík své tvorby v originálním provedení světových evergreenů, irské hudby a v neposlední řadě i jihočeských lidovek.