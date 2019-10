KDY: 10. října od 19.30 hodin

KDE: MěKS Vodňany

ZA KOLIK: 300 Kč



Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores, Cathrin, Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš, Martin, Honza a Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořadem, tentokrát pod názvem Sny ve Vegas. Přijďte se přesvědčit o tom, že i když s námi život někdy dokáže pořádně zamávat, a ne vždy je úplně jednoduchý, na to abychom si splnili své sny není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít zatím, o čem jste tak dlouho snili. Jiřina celý život snila o tom, že se prosadí jako hvězda hudební show v Las Vegas. Místo toho ale pracuje jako uklízečka a svůj život věnovala dětem a manželovi, který ji na stará kolena opustil pro mladší milenku. Po šedesátce se už těžko prosadí, svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná na to, jaká byla dřív. Dokáže se odprostit od stereotypu a jít za tím, o čem vždycky snila? Žijeme jednou, a nikdy není pozdě začít s tím, na co jste dříve neměli odvahu. Žijme teď a tady, žijme pro současnost a pro své sny.