KDY: V pondělí 9. září od 19.30 hodin

KDE: Kino Vodňany, Zeyerovy sady 963

ZA KOLIK: 110 korun

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy. V roli dospělého Billa se představí James McAvoy (filmová série „X-Men“, „Rozpolcený“, „Skleněný“), držitelka nominace na Oscara Jessica Chastain („30 minut po půlnoci“, „Mama“, „Velká hra“) v roli Beverly, Bill Hader (seriál kanálu HBO „Barry“, „Moje ségra má prima bráchu“) v roli Richieho. Klíčové role klauna Pennywise se opět ujal Bill Skarsgård.