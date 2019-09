KDY: V úterý 27. srpna (trvá do 1. září)

KDE: Městská galerie Vodňany, náměstí Svobody 18

Czech passion of an English Artist

Colin Rose

Výstava papírových modelů historických staveb a obrazů anglického výtvarníka, který v Čechách propadl modelářské vášni.

Otevřeno: út, st, čt, pá, so, ne - 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,