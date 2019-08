KDY: Úterý 20. srpna do 16 hodin, trvá do 27. září

KDE:Panský dům v Bavorově, nám. Míru 15

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Fascinuje vás vše, co je spojení s vírou či tajemnem? V Panském domě v Bavorově můžete navštívit výstavu svatých obrázků a modlitebních knížek. Otevřeno je od úterý do soboty od 9 do 12 a od 13 do 16 h. Do 27. září.