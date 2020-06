KDY: 18. června

KDE: Jihočeské divadlo

Do zákulisí Jihočeského divadla máte možnost nahlédnout ve čtvrtek 18. června v 10 a ve 14 h. Interaktivní prohlídky jsou určené pro 15 osob z řad dospělých i dětí od 7 let. Dozvíte se, co dělá cho-reografka kašér i kde se schovává za oponou nápověda. Divadelní prostory poznáte pomocí „bojovky“. Po šipkách a s mapou se vydáte i po diváky neznámým bludištěm chodeb. Rezervace na vendula.kecova@jihoceskedivadlo.cz