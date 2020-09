KDY: 8. září

KDE: Rytířský dál hradu, Strakonicce

ZA KOLIK: 120 Kč

V Rytířském sálu strakonického hradu vás tentorkát čeká zajímavá přednáška novináře, fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše. Ve svém příspěvku Černobyl – spící peklo bude vyprávět o jaderné katastrofě elektrárny v Černobylu, po níž už svět není jako dříve. Následky se totiž projevují dodnes a ještě dalších 22 let se s nimi budeme potýkat. Dozvíte se, co se stalo, co přišlo po výbuchu, jaké je to na místě dnes v zakázané zóně i příběhy lidí, kteří zde žijí či neměli přežít. Místo a okolí poznáte po více jak 33 letech od havárie. Přijďte v úterý v 19 h. Vstupné 120 Kč.