KDY: Do 30. března

KDE: Šmidingerova knihovna

ZA KOLIK: zdarma

Pomocí videonahrávek se budete moci seznámit s těžkými, někdy i tragickými osudy Čechů, Němců, Rakušanů a Slováků, kteří v důsledku války museli opustit své domovy. Výstava bude instalována do 30. března 2020. Otevřeno je vždy v době výpůjční doby knihovny, tedy pondělí, středa, čtvrtek a pátek od 8 do 18 a v sobotu od 8 do 12 hodin.