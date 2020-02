KDY: 5. února od 19 hodin

KDE: Kino Blatná

ZA KOLIK: 120 Kč

Mladý psychiatr Marek (Jaromír Nosek) a farmaceutka Daria (Klára Miklasová) se seznamují přes sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce přitažlivá femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka (Jana Šulcová). V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu blázen, brzy však zjistí, že si s ním možná jen trochu zahrává. Nebo je to jinak? Dariu s Markem někdo sleduje a nový soused Taz (Paul Louis Harrell) jim pomůže „ztratit se“ na vzdálenou biofarmu, kde žijí lidé, kteří nechtějí či nemohou být součástí dnešní společnosti. Žije tam i profesor (Jiří Schmitzer), který tvrdí, že se jedná o hru mocných a že se Daria, úspěšná ve farmaceutickém výzkumu, znelíbila některým lidem.