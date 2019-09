KDY: 3. září od 17.30 hodin

KDE: Kino Oko Strakonice

ZA KOLIK: 120 Kč

Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na první pohled. Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zběhlý agent britské tajné služby Deckard Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat a navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo. I proto je asi nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora. Shaw má v téhle operaci poměrně jasnou motivaci, protože jejich společným cílem je jeho mladší sestra Hattie (Vanessa Kirby). Řečeno slovy klasika, všechno je jinak, což Hobbs i Shaw zjistí hned poté, co ji najdou. Hattie se totiž na vlastní pěst pokusila zastavit jistého pana Brixtona (Idris Elba), který usiluje o vyhlazení poloviny lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu dost potřebuje. A protože Brixton má materiální a překvapivě i fyzickou převahu, musí vzít Hobbs i Shaw nohy na ramena. Honička vede přes deštivý Londýn, radioaktivitou zamořené okolí Černobylu až na Hobbsovu rodnou Samou v Polynésii. Jenže před některými lidmi se prostě utéct nedá.