KDY: 28. ledna od 20 hodin

KDE: Kino Oko Strakonice

ZA KOLIK: 130 Kč

Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard Jewell se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně oslavovaného hrdiny se však později, kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý. Odstartovaná mediální kampaň pak pomalu ničí hrdinství jednoho muže v očích národa a to spolu s vysilujícím vyšetřováním ze strany FBI činí z jeho doposud poklidného života doslova peklo na zemi. Tématicky nadčasový a v současnosti více než aktuální film vyniká skvělým hereckým obsazením. Kromě hlavního představitele v podání Paula Walter Hausera se ve filmu objeví držitel Oscara Sam Rockwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem), Kathy Bates (Misery nechce zemřít), Jon Hamm (Baby Driver), Olivia Wilde (Sám život) a další.