Pražské orgie v kině ve Vodňanech

Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy.

Pražské orgie v kině ve Vodňanech. | Foto: Archiv IC Vodňany