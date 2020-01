KDY: do 31. prosince do 17 hodin

KDE: KCAŽ, Kavárna

Výstava představuje retrospektivu koncertních fotografií posledních pěti let. Hudebně ji doplňuje playlist na Spotify, YouTube a Apple Music. K vidění budou fotografie kapel jako jsou AC/DC, Rammstein, Twenty One Pilots, Marilyn Manson, Foo Fighters, Linkin Park, Stone Sour, Ghost, Queens of the Stone Age, atd.