KDY: 6. prosince od 16 hodin

KDE: Strakonice, parkoviště pod Baťou

Mikulášská show 2019 by Spolek Cohiba Musica Lucifer se svou divokou družinou přijde usilovat o vaše duše. Čerti budou dštít oheň i síru, už si brousí i vidle a chystají pytle! Kdo z vás skončí v chřtánu pekelném? Svatý Mikuláš s krásným andělem se mu to však pokusí překazit. Podaří se jim to? Kdo zvítězí? Temnota či světlo naděje?