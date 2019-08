KDY: 14. srpna od 21.15 hodin

KDE:Areál Blanice

ZA KOLIK: 80 Kč

Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Svět vidí jako by na něj koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní sen je v naprostých troskách. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí, vrací se do normální školy a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu. Díky důkladné přípravě, pozitivnímu přístupu a hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho nový přítel a kolega Max (Jacob Matschenz), který mu pak pomáhá, aby se vypořádal i s těmi nejobtížnějšími situacemi a úkoly, které provoz velkého a špičkového hotelu přináší. Saliya se po nocích učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů. Vtlouká si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro hosty… V jeho případě opravdu platí, že je nakonec schopen dělat svou práci poslepu. Během své praxe v hotelu si i přes svou zrakovou vadu všimne Laury (Anna Maria Mühe), bláznivě se do ní zamiluje a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a bohužel i rozum. Jeho blamáž začne dostávat praskliny a hrozí, že nakonec neuspěje ani v lásce a ani v hotelu… Naštěstí nejen film, ale i skutečný život mívá rád šťastné konce.