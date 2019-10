KDY: 3. října od 20 hodin

KDE: Kino Volyně

ZA KOLIK: 120 Kč

Emma, hrdinka romantické komedie Dokážeš udržet tajemství? , ale v návalu alkoholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti a intimní pocity neznámému muži na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už nikdy nepotkali, nic by se nestalo. Z cizince se ovšem vyklube očekávaný Jack Harper, nový nejvyšší šéf v práci. Máloco může být strašnějšího, než jejich druhé setkání… A než pobyt v jedné kanceláři a asi i v jednom městě. Proč mu jen, proboha, říkala o svém bodu G?! A že by chtěla zkusit mít penis?! A že kafe v práci je úplně strašný?! Na pomoc musí přispěchat nejlepší kamarádka i šílená spolubydlící. Všechny společně pak spadnou do víru trapasů, náhod a komických situací, ze kterých ale i přesto může vzejít překvapivé pozvání na rande a láska. Láska, do které zasáhne další tajemství. Ty má totiž úplně každý.