KDY: Pátek 24. ledna od 19.30 hodin

KDE: Kino Volyně

VSTUP: 80 Kč

Neobjasněná vražda, podvody, falešná obvinění, honba za penězi v podobě rubínů rodiny Barlowů, zatčení a nezbytné překvapení na závěr. To vše vás čeká, když zajdete v pátek 24. ledna do kina ve Volyni. Hra je situována do Londýna v polovině 19. století. Pro své napětí si získala široké publikum a byla krátce po uvedení na jeviště dvakrát zfilmována.