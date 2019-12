KDY: Do 26. prosince

KDE: Černá kuchyně strakonického hradu

ZA KOLIK: 20 a 10 korun

Tradiční vánoční výstava přiblíží nejvýznamnější tradice a zvyky udržované od adventu až po Tři krále. Těšit se můžete na Sv. Barborku, Lucku, Mikuláše i Štěpána. Dozvíte se o koledách a koledování, co to bylo chození s bukačem, jak vypadala sváteční tabule, stromeček či pastýřské troubení. Nebudou chybět ani betlémy, perníky, jmelí a příchod Tří králů. Otevřeno: út – pá: 9 – 16 h; so, ne a svátky: 13 - 16 h