Výsledky 55. ročníku tradiční ankety Krajského úřadu Jihočeského kraje, Krajského sdružení České unie sportu a Deníku jižní Čechy byly slavnostně vyhlášeny v úterý večer v českobudějovickém Domě kultury Metropol.

Martin Šonka poprvé na trůn krále jihočeského sportu usedl v roce 2015, rok nato byl druhý za krasobruslařem Martinem Bidařem, ale další dva ročníky tradiční ankety opět vyhrál a se čtyřmi primáty se tak zařadil mezi nejúspěšnější jihočeské sportovce všech dob.

V uplynulých čtyřiapadesáti ročnících naší ankety pětkrát zvítězil hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát vodní slalomářka Ludmila Polesná a letecký akrobat Petr Jirmus, třikrát vyhráli hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát cyklokrosař Karel Camrda, lyžařka Kateřina Neumannová a hokejista Jakub Kovář, jednou získali primát volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka, Ondřej Hudeček a Filip Habr, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Václav Prospal, Radek Ťoupal a Radek Martínek, motocykloví silničáři Bohumil Staša st., Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, fotbalisté Ladislav Fujdiar a Martin Vozá᠆bal, parašutista Ján Šofránek a krasobruslař Martin Bidař.

Do Síně slávy jihočeského sportu byl v úterý slavnostně uveden Václav Chalupa, bývalý český reprezentant ve veslování, čtyřnásobný vicemistr světa a držitel stříbrné medaile z OH 1992 v Barceloně, jenž v roce 2012 obdržel od Mezinárodní veslařské federace FISA prestižní Cenu Thomase Kellera za celoživotní přínos veslování. Od roku 2007, kdy byla jihočeská Síň slávy otevřena, do ní byli uvedeni Jaroslav Pouzar, Josef Němec, Karel Mejta, Bohumil Staša, Jiří Lála, Jan Jindra, František Vacovský, Antonín Procházka, Karel Poborský, Vladimír Caldr, Milan Čuda a Václav Prospal.

V hlasování čtenářů Deníku jižní Čechy o Hvězdu Deníku zvítězil mistr republiky v cyklokrosu Michael Boroš, jenž navíc skončil pátý v mistrovství ČR v silniční cyklistice a stal se vítězem Českého poháru cyklokrosařů.

Zvláštní cenu se organizátoři ankety rozhodli udělit Michalu Vávrovi, dlouholetému nejlepšímu stolnímu tenistovi jižních Čech.

V kategorii Objev roku nejvíce hlasů získali David Eliáš, lyžař Sokola Stachy a biatlonista BK Zadov (mistr republiky ve sprintu a stříbrný ve vytrvalostním závodu, plavkyně Terezie Kinterová z PK Jindřichův Hradec (trojnásobná mistryně republiky dorostu a držitelka tří stříbrných medailí z MČR) a kanoista Matěj Vaněk z VS Tábor (stříbrný na MS ve sjezdu na divoké vodě v kategorii C2).

Desítka jihočeských sportovců roku

1. Martin Šonka, Aeroklub Tábor, letecká akrobacie, 3. místo v seriálu světového šampionátu Red Bull Air Race 2019, 3. místo na mistrovství světa v letecké akrobacii ve francouzském Chateauroux – v disciplíně freestyle

2. Anežka Paloudová, SK Vltava Český Krumlov, kanoistika, MS ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 2. místo (K1-ženy) – Seu d’Urgell, Španělsko, ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (K1-ženy), ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (C1-ženy) oboje Bovec, Slovinsko, MS družstev ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva – Seu d’Urgell, Španělsko, ME ve sjezdu družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, ME ve sjezdu (sprintu) družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, oboje Bovec, Slovinsko

3. Karel Lavický, Yacht club DIM Bezdrev, jachting, vyjetá kvalifikace pro účast na OH 2020 v lodní třídě RS:X. 5. místo na ME v lodní třídě Raceboard, 2. místo v závodě Czech supercap v lodní třídě Raceboard.

4. František Linduška, TCV Jindřichův Hradec, triatlon, mistr ČR ve sprint triatlonu, akademický mistr ČR v triatlonu, 9. místo – ME TT Weert, Holandsko – štafeta, 16. místo – Agadir,Maroko, Africký pohár v triatlonu, 16. místo – Tiszaujvaros, Maďarsko – Světový pohár v triatlonu, 17. místo Cape Town, JAR – Světový poháru v triatlonu.

5. Michael Boroš, ČEZ CT Tábor, cyklokros, cyklokrosmistr ČR v cyklokrosu v kategorii Elite, 5. místo na mistrovství ČR na silnici v kategorii Elite. Vítěz Českého poháru, Toi Toi Cup v cyklokrosu v kategorii Elite.

6. Martin Michek, Buksa team, motorismus, mistr Evropy v motokrosu ve třídě Open, vítěz závodu motocyklů do strmého vrchu.

7. Radek Mach, VK Jihostroj České Budějovice, volejbal, kapitán vítězů extraligy a ČP, účastník Ligy mistrů

8. David Ledecký, SK Dynamo ČB, fotbal, SK Dynamo ČB, fotbal

nejlepší střelec ve Fotbalové národní lize v sezóně 2018/2019 – 18 branek. Opora týmu v I. Lize.

9. Barbora Havlíčková, TJ Čtyři Dvory, atletika, 1.místo běh do vrchu, mistrovství Evropy juniorů, juniorek, (Zermatt,Švýcarsko), 1. místo běh na 3000m, mistrovství ČR juniorů, juniorek, na dráze (AK Olomouc), MS běh do vrchu v Argentině, 2. místo v kategorii juniorek.

10. Pavel Pýcha, ČEZ Motor České Budějovice, hokej, kapitán a nejproduktivnější obránce ČEZ Motor ČB, který vyhrál první Chance ligu a v letošním ročníku je s náskokem v čele.

Tři nejlepší sportovní kolektivy roku

1. VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE, mistr České republiky a vítěz Českého poháru ve volejbale, účastník Ligy mistrů

2. SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE, vítěz II. ligy ve fotbale a po podzimní části osmý tým I. ligy

3. ŽRALOCI LEDENICE, mistryně České republiky žen v softbale