Na straně 14 čtvrtečníhotištěného regionálního Deníku najdete perličky ze slavnostního vyhlášení výsledků ankety Sportovec regionu Jihočeského kraje 2019, které se odehrálo v DK Metropol v Č. Budějovicích.

Sportovec regionu 2019 | Video: Deník/Radka Doležalová

Do redakce Deníku, který je jedním z pořadatelů, dorazily vzkazy přímo z řad oceněných sportovců. „Děkuji za příjemný večer. Byl to opravdu zážitek,“ napsal nám Martin Dvořák, handicapovaný atlet TJ VS Tábor, který se pokusí vybojovat nominaci na paralympijské hry do Tokia. „Díky moc za celý večer,“ napsal ze soustředění Karel Lavický (3. v anketě v pořadí jednotlivců).