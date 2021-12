Zvažuji, že napíši něco o jízdě autem, trávím v něm mnoho času na cestách na představení, tak mám spousty řidičských zážitků. Napadlo mě i takové humorné rozdělení řidičů do různých kategorií podle typu, jakým se projevují. Bude to hodně dobrý fejeton, ale jak nad tím víc přemýšlím, tak se mi takovým dobrým nápadem nechce teď plýtvat, schovám si ho na jindy a sáhnu po něm, až bude nápadů míň, alespoň budu mít v záloze jednu tutovku.

Tak dnes budu psát a něčem jiném. Mám tu připomínku sametové revoluce a té doby z pohledu dítěte, co chodilo na základní školu. To by se celkem hodilo, protože fejeton vyjde několik dní po výročí sedmnáctého listopadu, ale když se nad tím námětem víc zamýšlím, chtělo by to

Sještě trochu víc domyslet, tak to nechám uzrát a napíšu to na výročí až příští rok. Dnes si vyberu jiný námět.

Fejeton na paVlásku: Třicátý fejeton

Mám tu jednu čerstvou věc z domácnosti, přítelkyně mi stále připomíná, že mám koupit kryty na topení, a já na to stále zapomínám. Může z toho být pěkný fejeton o rozdílných pohledech muže a ženy na životní situace a utváření společné domácnosti, ale zatím mi toho na fejeton přijde málo, tak si to také schovám na jindy.

Dál tu mám pár zábavných titulků ze zpravodajských webů, které, jak víte, sbírám a jednou za čas je dám dohromady a odlehčeně je okomentuji. Ale teď jak se tou sbírkou probírám, z poslední doby jich mám ještě málo, tak i s tímhle tématem počkám.

Pak tu mám opravdu výživnou sbírku nenávistných komentářů od haterů ze sociálních sítí, což je taky dost výborný námět na fejeton. Ale teď nevím, jestli nejprve tento námět nepoužiji na stand-up, někdy se mi stane, že z jednoho nápadu udělám oboje. Stand-up může být delší a údernější a stejné téma ve fejetonu zase můžu uzpůsobit krátkému psanému textu. Tak i s tímhle námětem počkám, nechám si to uležet.

Tak o čem ale napíši dnes, aby příští sobotu mělo co vyjít? Říkal jsem si, že bych jednou za čas mohl psát čtenářský fejeton o knihách, které jsem za tu dobu přečetl, ale s tím se mi nechce začínat zrovna dnes, tak i tohle nechám na jindy.

Fejeton na paVlásku: Komunisté a moderní technologie

Pak tu mám námět na fejeton o tom, jak vypadá svět v paralelním vesmíru, že tam je vše tak trochu odlišné od našeho světa. Z toho by se dal vtipný text napsat velice snadno, ale přijde mi to jako hodně dobrý nápad, který se mi teď nechce vystřílet, i toto si tedy schovám na později.

Co ale tedy vyberu na ten dnešní fejeton? Mám tu ještě hromadu dalších námětů na pár let dopředu, ale jak na to koukám, už jsem téměř na konci stránky, takže dnešní fejeton je už vlastně napsaný. Je to takový fejeton o námětech na fejetony a vy alespoň můžete být naladěni na to, co si jednou přečtete v jednom z budoucích fejetonů.