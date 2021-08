Zemřel herec Milan Stehlík. Hlasu Vilíka z Včelky Máji bylo 77 let

ČTK





Ve věku 77 let zemřel v noci na dnešek herec Milan Stehlík, dlouholetý člen činohry Národního divadla. ČTK to dnes řekl mluvčí ND Tomáš Staněk. Stehlík zemřel po dlouhé a vleklé nemoci.

Milan Stehlík, Radovan Lukavský a Miroslav Donutil na zkoušce inscenace Don Juan 13. unora 2008 | Foto: ND Hana Smejkalová