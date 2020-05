Kytara Kurta Cobaina jde do aukce. Vyvolávací cena bude 25,5 milionu

Až za milion dolarů (25,45 milionu korun) by se mohla podle odhadů prodat akustická kytara, s níž nahrál zpěvák Kurt Cobain slavný akustický koncert, který následně vyšel jako album MTV Unplugged in New York. Podle agentury Reuters to dnes uvedla aukční síň Julien´s Auctions, která dražbu plánovanou na 19. až 20. června pořádá v americkém městě Beverly Hills.

Kurt Cobain | Foto: Profimedia

Na kytaru Martin D18E z roku 1959 nahrál Cobain se svou kapelou Nirvana koncert v listopadu roku 1993, tedy jen několik měsíců předtím, než se zastřelil ve svém domově v Seattlu. Album MTV Unplugged in New York vyšlo po jeho smrti, dosáhlo vrcholu žebříčku Billboard a získalo cenu Grammy. Zdroj: Youtube Kytara se prodává i s ošuntělým kufrem, uvnitř kterého je podle pořadatelů aukce také malý semišový pytlík, v němž si Cobain údajně uchovával heroin, na kterém byl ke sklonku svého života závislý. V 85 letech. Judi Denchová je nejstarší ženou, která se objevila na obálce Vogue Přečíst článek › Šéf aukční síně Darren Julien řekl, že si kytara "vysloužila své právoplatné místo v historii jako nástroj, na nějž hrál jeden z nejvlivnějších rockových muzikantů a ikon v jednom z nejlepších a nejpamátnějších živých vystoupení všech dob". Svetr za 8,5 milionu Loni v říjnu se při aukci vydražil za 334 tisíc dolarů (8,5 milionu korun) olivově zelený svetr, který měl Cobain při témže vystoupení na sobě. Podle Juliena se dosud žádný jiný svetr za tolik peněz při aukci neprodal. Cobainovi fanoušci si však budou moci přisadit i na jiné předměty, jež patřily této grungeové hvězdě. Mezi nimi je například kytara Fender Stratocaster, na kterou Cobain hrál na turné In Utero v roce 1994 (odhadovaná konečná cena až 80.000 dolarů, tedy přes dva miliony korun). Zaklínač Henry Cavill: Jsem děsná měkkota a nepovažuji se za slavného Přečíst článek › V nabídce bude také stříbrná košile, kterou na sobě měl ve videoklipu k písni Heart-shaped Box (20 tisíc dolarů - 509 tisíc korun), či jeho seznam písní z akustického koncertu v New Yorku (až 6000 dolarů - 153 tisíc korun). Všechny předměty dali k dispozici lidé, kteří s Cobainem pracovali nebo se znali s jeho rodinou. Cobainova akustická kytara bude k vidění v restauraci Hard Rock Café v Londýně od pátku 15. května, krátce před aukcí se přesune do Beverly Hills.

Autor: ČTK