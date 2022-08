„Poznala jsem ji, když jsem nastoupila do divadla Semafor. Hrála ve hře Kytice bludičku a já tam tehdy byla jako elév. Chodila jsem na všechna představení a moc se mi to líbilo. Když potom začala být slavná a měla víc práce, bludičku jsem po ní zdědila, za což jsem jí dodnes vděčná. Hrála jsem ji tak pět set krát, a i kdybyste mě vzbudili o půlnoci, tak vám ji zazpívám,“ svěřila se nám zpěvačka.

Česko truchlí. Zemřela legendární zpěvačka Hana Zagorová, bylo jí 75 let

Tím jejich přátelství ale zdaleka neskončilo. Vídaly se dál. „Potom, když jsem se i já vyškrábala někam, kde mě lidi znali, jsme se pořád potkávaly. Vždycky jsem ji ráda viděla, protože s ní byla sranda. Chodila s šampíčkem, používala ty své zdrobnělinky a říkala ty jsi taková a maková, s oblibou dávala rady, měla jsem ji opravdu moc ráda. Hodně mě ta informace o její smrti zasáhla, protože to poslední dobou vypadalo, že se její stav lepší. Chtěla dělat desku, vystupovat a já jsem jí to moc přála, protože ona žila pro publikum, milovala ho.“

I kvůli lockdownu a špatnému Hančinu zdravotnímu stavu spolu obě zpěvačky v poslední době v kontaktu nebyly. „Ten lockdown nás všechny rozdělil, každý jsme byli někde izolovaný. Vím, že měla těžký průběh covidu. O tom se vědělo všeobecně. Měla jsem o ni strach, protože to zdraví neměla stoprocentní, trpěla onemocněním krve. Nikdo ale nečekal, že to skončí takto,“ pronesla smutně.

Už navždy bude ale obě hvězdy naší populární hudby spojovat jedna věc, a to společný duet. „Už si nevybavím poslední koncert, ale pokaždé si vzpomenu na to, jak jsme s Hankou nahrávaly písničku Já o něm vím své. Je to krásný duet a jsem ráda, že jsem ho mohla nazpívat právě s ní. Mám na ni tak alespoň krásnou a hmatatelnou vzpomínku,“ dodala.

Zdravotní stav naší devítinásobné Zlaté slavice se začal horšit loni v létě kvůli postcovidovému syndromu. Naposledy byla hospitalizovaná letos v červnu. I když její manžel Štefan Margita médiím řekl, že se její stav lepší a vše vypadalo nadějně, nakonec svůj boj s nemocí prohrála.

