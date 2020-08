Film Havel režiséra Slávka Horáka se věnuje době předcházející tomu, než se dramatik a disident Václav Havel stal posledním československým a prvním českým prezidentem. Titulní roli ve filmu hraje Viktor Dvořák a jeho první ženu Olgu herečka Geislerová. V kinech je od 23. července. Snímek je podle tvůrců o Havlově boji za pravdu, pronásledování a věznění, ale také milostných vztazích a vlastních pochybách.

Olga podle Geislerové patřila mezi ten typ záhadných žen, u kterých nelze ani při blízkém kontaktu snadno zjistit, co si vlastně myslí. Geislerová Olgu osobně neznala, ale při roční přípravě na film si její životní osudy důkladně nastudovala. "Obdivuji ji za její velkorysost a skromnost, která jí zůstala i poté, co se stala první dámou," uvedla herečka.

Geislerová míní, že Olga si dokázala ve složitých životních situacích zachovat důstojnost a velkorysost, a to i ve vztahu s Václavem Havlem.

Velkorysá k sobě i k partnerovi

"Lidé se mě teď furt ptají na ten (milostný) trojúhelník a jak ona to mohla vydržet.. Byl to ale pár a byli to dva lidé, kteří žili spolu a tyto věci měli prostě dohodnuté. Takto žili a ona zase měla svoje příběhy. Byla velkorysá k sobě i k svému partnerovi. Byla pro mě strašně svobodná. Svobodná v tom, že byla za každou cenu sama sebou, ničemu to nepodřizovala a nenechala si to ničím a nikým vzít," podotkla Geislerová.

Podle ní je přístup filmových tvůrců a herců jiný, když se točí snímek o reálné postavě, která ještě nedávno žila a lidé si ji dobře pamatují. Takové bylo i natáčení filmu Havel. "Je nutné k tomu přistupovat s větší zodpovědností a nelze si to celé vymyslet. Až teď, kdy se mě lidé často ptají, jak jsem k tomu přistoupila, tak mi zpětně dochází, že jsem možná měla mít větší respekt," řekla Geislerová.

Herečka se na roli Olgy pečlivě připravovala rok před úvodní klapkou. "Chtěla jsem si upgradovat vědomosti o Václavu Havlovi, a do toho spadá i Olga," uvedla Geislerová, která se společně s Viktorem Dvořákem a režisérem postupně ponořovala do jednotlivých postav a vztahů mezi nimi.

Snímek Havel je dva týdny v čele víkendové návštěvnosti kin. Film za dva týdny do konce minulého týdne přilákal přes 64 tisíc diváků a jeho tržby se blíží k hranici deseti milionů korun.

Snímek byl na LFŠ uveden v sekci českých a slovenských novinek, která představuje například Nabarvené ptáče Václava Marhoula. Přehlídka nabídne letos asi 100 filmů, loni jich byl dvojnásobek. Dosud se na LFŠ akreditovalo přibližně 2500 návštěvníků, loni jich bylo asi 5400. Letos se ale přehlídka kvůli pandemii koronaviru koná v jiném termínu a na akce mohou jen akreditovaní návštěvníci.