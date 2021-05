Trasa: Horšovský Týn – Blížejov – Hohovčice – Koloveč – Chudenice – Švihov

Hned po prohlídce zámku nás na úvod čeká nejdelší část celé naplánované trasy. Napojíme se na cyklotrasu číslo 2141, překonáme řeku Radbuzu a opustíme město ve směru na Lazce a Blížejov. V Hlohovčicích se naše trasa spojí s trasou číslo 305 a po odjetých 21 kilometrech dorazíme do dalšího vytčeného cíle, města Koloveč. Je známé především mlýnem na přemílání starých bab na mladá děvčata. Jeho prototyp si můžete prohlédnout v místním Muzeu řemesel Koloveč, kde je ale k vidění i typická chodská keramika.

Pak už se vydáme směrem na Chudenice, kde nás čeká hned několik zajímavých míst, které by byla škoda nechat si ujít. Po pěti kilometrech před vesničkou Lučice uhneme na lesní cestu a namíříme si to do nádherného zákoutí pod vrchem Žďár. To už jsme několik stovek metrů za hranicí klatovského okresu. Jako první uvidíme zámek Lázeň, sídlo hraběte Czernina. Rozsáhlý park je bohužel pro veřejnost uzavřený, my proto uhneme vlevo, zajímat nás bude upravená lesní cesta k arboretu Americká zahrada.

K cíli nás bez problémů navede přehledné značení. Americkou zahradu, která je národní přírodní památkou, založil v roce 1828 Evžen Černín a pyšní se nejucelenějším souborem dřevin z území severní Ameriky v České republice. Unikátním exemplářem je obrovská Černínova douglaska s obvodem kmene přes pět metrů. Vynechat nesmíme ani nedaleká Kvapilova jezírka. Větší z nich inspirovalo Jaroslava Kvapila k napsání libreta k opeře Rusalka. Kousek za Americkou zahradou se tyčí rozhledna Bolfánek.

Odměna za námahu

Zvolit k cestě na vrchol můžete prudké stoupání od zámku Lázeň, nebo pozvolnější cestu od chudenického hřbitova. My jsme zvolili první variantu, a za námahu jsme odměněni nejen skvělým výhledem po okolí, ale především kouzelným prostředím. V restauraci vedle rozhledny se navíc můžeme občerstvit i dobře najíst. Pivní znalci mohou poté sjet ještě na chudenické náměstí, kde mohou ochutnat pivo v místním minipivovaru.

Trasa cyklovýletuZdroj: DeníkU kostela v Chudenicích zahneme ke Starému zámku, jehož součástí jsou nejen prohlídkové okruhy, ale i muzeum Josefa Dobrovského. Mimochodem, ke chudenickému zámku se váže i pověst o původu hraběcího rodu Černínů.

To ale už pokračujeme dále směrem na Švihov. Nejprve nás čeká nepříjemné a zdlouhavé stoupání po cyklotrase 2042 z Chudenic až do obce Chlumská. Po náročném výšlapu nás pro změnu potěší dlouhý sjezd do Malechova. Na začátku vsi pak uhneme doleva a po cyklostezce dorazíme až do Švihova.

Na začátku města doporučujeme pouze přejet hlavní silnici a k našemu cíli, vodnímu hradu, dojet upravenou stezkou přes louky. Vodní hrad Švihov, mimochodem sídlo pohádkové Popelky z legendární pohádky Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku, je jeden z nejmladších českých hradů, který byl postaven v letech 1480–1489. Je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště. Občerstvit se můžeme přímo na nádvoří hradu a v restauraci na náměstí.

GPS souřadnice

● Hrad a zámek Horšovský Týn 49.5294208N, 12.9380281E

● Muzeum řemesel Koloveč 49.4870164N, 13.1070167E

● Americká zahrada Chudenice 49.4614719N, 13.1582389E

● Rozhledna Bolfánek 49.4595742N, 13.1626403E

● Vodní hrad Švihov 49.4788278N, 13.2853500E

