Čeští senioři se sexu nebojí. Část z nich ale potřebuje pomoc odborníků

Když Milena z Prahy v sedmdesáti ovdověla, nepomyslela na to, že po padesátiletém manželství přijde nový vztah. „Po čase jsem ale vyrazila na sraz spolužáků ze základní školy. Zjevil se tam i Mirek, moje dávná platonická láska. Taky vdovec. Znovu to mezi námi blesklo. Jsme spolu už pět let, užíváme si lásky i sexu,“ řekla Deníku dnes šestasedmdesátiletá žena. Příběh jak vystřižený z červené knihovny.

Při pohlavním styku nemívají větší problémy lidé do osmdesáti let. Ale i starší mohou sexuálně žít, jen si mnohdy potřebují kupovat preparáty na erekci a častěji navštěvovat lékaře. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock