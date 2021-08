Jak se změnila příprava mladých sportovců? Oproti létům minulým je to jako nebe a dudy. Na důvody se Deník ptal slavného běžce na lyžích Lukáše Bauera a bývalého výborného extraligového hokejisty, dnes trenéra hradeckého Mountfieldu, Tomáše Martince. Oba mají sportující děti, druhý jmenovaný navíc působil léta rovněž jako kouč mládeže.

Balon, puk i raketa

Zásadní věcí ovlivňující sportovní život dětí je dnes změna režimu oproti minulosti. Vždyť vlastně všichni šampioni vyprávějí, jak jako malí přišli ze školy, hodili tašku do kouta a mazali ven sportovat. Bylo jedno, čím se zabývali. Proto byli všichni všestranní, uměli se postavit k fotbalu, tenisu, hokeji, basketu, atletice…

„Je to jiné než dřív. Samozřejmě se vracíme do pravěku, ale když jsem byl malý a dělaly se výběry do školičky, už se koukalo, kdo je motoricky zdatný. To dnes není. Děti nejsou tolik venku, mají mnoho dalších možností: televizi, počítače, sociální sítě. Jsou na tom hůř,“ srovnává Martinec.

Telefony a počítače

Podle toho, na co upozorňuje, také vypadá příprava malých sportovců. „Taková je doba, musíme se tomu přizpůsobit a snažíme se o to. Stejný čas jako na ledě trávíme mimo něj, doháníme pohybové dovednosti. Děláme gymnastiku, další sporty, rozvíjíme všestrannost. Zabírá to dnes dětem více času, než když jsme trénovali my. Je to tím, že nahrazujeme přirozený pohyb,“ vysvětluje trenér.

Běžec Bauer rovněž sleduje vliv změněného životního stylu na potomky. „Telefony a počítače dneska patří k životu a nejinak je to i u našich dětí. U nich je to možná ve stejné rovině se sportem, což je super, ale samozřejmě to se ženou vnímáme a snažíme se je od technologií v rámci možností oprostit. Moc bránit se tomu ale nedá. Všechny děti si takovým obdobím asi musí projít,“ vykládá nynější trenér polské reprezentace.

Celkově ale situaci nevnímá tragicky a nemyslí si, že by třeba mobily mohly děti od sportu vyloženě odtahovat. „Je pravda, že tam prožívají nějaké příběhy, které mohou vzbuzovat emoce, a ještě při tom mohou přikusovat brambůrky. Sport naopak bolí a je u něj potřeba něco překonat, aby později přišla odměna. Ta navíc vůbec nemusí znamenat jen úspěch, ale třeba pouze dobrý pocit ze hry. Z toho důvodu se stává, že sport na první dobrou moc neláká. Jsem ale přesvědčený, že skoro všechny děti mají v sobě soutěživost a je to akorát na rodičích,“ říká olympijský medailista.

Vliv rodiny dobře vnímá také Martinec. Hokejista pozoruje, jak se mladí mění. „Jsou zhýčkaní. Každá rodina má minimálně jedno auto, pořád je vozíme. Vidím to doma, také mám děti a hýčkám je. Proto mají všechno jednodušší. A to je trochu kámen úrazu,“ má jasno.

Přesto se s Bauerem shoduje, že další skvělí sportovci u nás vyrůst mohou. „Když jim rodiče obětují volný čas, tak jim krásu sportu ukážou a děti se ho naučí. Pak budou sportovat rády a zalíbí se jim v partě vrstevníků. Pochopitelně ty děti, které ke sportu nejsou vedené, se k tomu samy dostanou s většími obtížemi,“ konstatuje Bauer. „Vím, že spousta lidí bude říkat, že na to nemají čas, protože doba je jiná, než když se v práci končilo ve tři odpoledne. Jiní budou argumentovat, že na to nemají peníze. Myslím si ale, že by si každý měl sáhnout do svědomí, protože s dětmi se dá dělat spousta věcí, k nimž není ani potřeba hromada peněz. Je to často o pohodlnosti rodičů,“ dodává Bauer.

V hlavní roli rodiče

On sám je důkazem, jak jsou rodinné prostředí a směrování k pohybovým aktivitám důležité. „Nepocházím z rodiny se sportovní historií. V mém případě hledali něco, abych si vybil energii, protože jsem byl hodně živé dítě. Oba rodiče pracovali ve Škodě Ostrov nad Ohří, kde působil lyžařský oddíl, a tak jsem tam začal docházet. Nebylo to tak, že jsem měl začít trénovat, aby se ze mě stal senzační sportovec. Šlo o to, najít nějakou sportovní partu, abych jen nelítal kolem baráku,“ vzpomíná bývalý reprezentant.

Martinec byl jiný případ. Otec je na Královéhradecku známý fotbalový trenér, brácha Patrik rovněž bývalý vynikající hokejista a mistr ligy se Spartou. On i Tomáš navíc zářili vedle hokeje ve fotbale a oba se dostali do mládežnických reprezentací.

Cesta mezi hvězdy může být evidentně různá.

Letní seriál Deníku



Zdroj: DeníkCo to je?

Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.



Kdy seriál vychází?

Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz.



Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?

Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku. 3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.



Jaká budou nejbližší hlavní témata seriálu?

Tady je plán na nejbližší týdny:



Týden 3:

Děti a jejich psychické zdraví

Sobota 31. 7.: Jak vyrostly české sportovní hvězdy.



Týden 4:

Rodiče vydělávají, děti utrácejí aneb Rodinná peněženka

Úterý 3. 8.: Velký přehled výsledků průzkumu Deníku. Dáváme kapesné? A kolik? Jsou bohatší děti šťastnější?