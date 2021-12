Prudké zdražení energií v mnoha domácnostech vrátilo do hry kamna. Někde snesli z půdy ta stará po babičce, jinde zamířili do obchodů, kde rychle vyprodali sklady. Nejprve měli lidé zájem o zboží v cenách mezi 30 až 40 tisíci korun, po jejich vyprodání tíhnou k levnějším variantám za zhruba 15 tisícovek.

Vyplatí se však topení pevnými palivy? Dlouhodobě sedrží hlavně cena dřeva. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) by ale zásadní rozhodnutí o změně způsobu vytápění nemělo vycházet jen z krátkodobých výkyvů cen.

„Náklady na vytápění pevnými palivy mohou také vzrůst, pokud se cenová hladina elektřiny a zemního plynu udrží,“ upozorňuje Ondřej Charvát z MŽP.

Nové požadavky na rodinné domy: Musí mít trojitá okna a silnější zateplení

Při návratu k pevným zdrojům paliva je totiž důležitá i další věc. Již za pár měsíců (od září 2022) musejí totiž lidé vyřadit z provozu staré neekologické kotle. Obvykle jde o zastaralá zařízení instalovaná před rokem 2010.

Pokuta až 50 tisíc

„Zákaz, který vstupuje v účinnost od září příštího roku, se týká kotlů 1. a 2. třídy,“ připomněl Charvát. I nadále jsou povolena obyčejná kamna, staré kotle připojené na radiátory ale nikoliv.

Starý kotel má v tuto chvíli doma odhadem 200 až 300 tisíc domácností. Pokud v takovém kotli od září 2022 zatopí, čeká je pokuta až 50 tisíc. A to opakovaně.