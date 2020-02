„Když se ohlédnu zpátky, sama nevím, jak jsem to všechno zvládla, byla jsem vlastně malá holka a neuměla jsem ani anglicky. Od začátku jsem ale věděla, že si to chci vyzkoušet, navíc mi moc pomáhali moji agenti i ostatní holky z agentury a já se rychle aklimatizovala na jiný život. Byly samozřejmě chvíle, kdy se mi zastesklo po domově a rodině natolik, že jsem chtěla odjet zpátky, ale pokaždé mě v takových slabých chvilkách nakoplo vědomí, že jsem dostala šanci, jakou spousta mých vrstevníků nemá,“ vzpomíná na svoje pocity Nikol, která měla s rodiči od začátku dohodu, že modelkou může být pouze za předpokladu, že bude zvládat školu.

„Učení bylo na prvním místě. Naši mi jasně řekli, že když se mi nepodaří obojí skloubit, je s modelingem konec. Na základce to ještě šlo, protože jsem se nikdy nemusela moc učit, ale na střední už to tak snadné nebylo. To jsem po návratu ležela v učebnicích klidně i dva měsíce. Na nějaký běžný středoškolský život jsem mohla zapomenout, nebyl na něj čas,“ popisuje modelka, které učitelé nic nedali zadarmo.

„Já toho ale nelituju. Pomohlo mi to se systematicky a pravidelně připravovat, takže maturitu jsem pak zvládla levou zadní,“ pochvaluje si Nikol s tím, že díky tomuto režimu také rychle dospěla a osamostatnila se.

