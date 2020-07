Možná patříte k ženám, které v létě trochu šidí péči o pleť a nerady se líčí. Přesto jsou okamžiky, kdy chcete zůstat přitažlivá pro své okolí. Můžete, aniž na dovolenou potáhnete kufry se šminkami a všelijakými tubami. Téměř v každé drogerii seženete prázdné náhradní lahvičky, které můžete naplnit oblíbeným krémem, odličovadlem, šamponem na vlasy nebo tělovým mlékem.

Před létem jsou také ke koupi miniaturní balení kosmetiky v taštičkách. Tady pozor, většinou vystačí maximálně na týden, a to by vás mohlo nepříjemně zaskočit. Zkontrolujte si v koupelně, co všechno by se vám mohlo hodit, my poradíme, na co určitě nezapomenout.

Chraňte vlasy

Klobouk určitě zajistí, že se nespálíte nebo si nepřivodíte úpal, ale vlasy pod ním mohou trpět – kvůli potu nebo zbytkům chlorované či slané vody. Proto i na ně pamatujte přípravkem, který je bude chránit proti UV záření a také proti polámání a vyšisování. V letních balzámech by měly být zastoupené výživné složky, jako je například avokádo nebo kyselina hyaluronová, s jejich péčí zůstanou vlasy pružné a nebudou vypadat jako sláma.

Nenechte trpět rty

Výhodou všelijakých tyčinek na rty a balzámů je to, že obsahují ochranu před UV zářením, většinou tu nejvyšší SPF 50+. Navíc je můžete mít vždy v kapse nebo někde po ruce. Také pomohou rychleji vyléčit eventuální opar a využít se dají na ochranu boltců uší, nosu i brady.

Ochrana před sluncem

Když budete balit krém, vždycky hleďte na to, aby měl aspoň nějaký ochranný UV filtr. Spálit se můžete i na výletě po městě. Pokud budete zdolávat kopce, pamatujte, že ve výškách se spálíte mnohem rychleji a bolestivěji. Slunce pálí i ve vodě do hloubky až jeden metr, voda pro UV paprsky funguje jako lupa. Nejvhodnější je proto obstarat si voděodolný krém nebo mléko a co dvě hodiny pokožku znovu namazat.

Proti pocení

Pocení, pokud není nadměrné, je dobrou službou těla v horkých dnech. Působí jako ochrana proti přehřátí organismu, ochlazuje podobně jako klimatizace. Není proto potřeba zacpat všechny póry, ale nepříjemný zápach, zvláště v dopravních prostředcích, může obtěžovat nejenom vás, ale i okolí. Do horkých dnů si proto dejte záležet na tom, abyste měli po ruce antiperspirant nebo deodorant. Samozřejmá je výměna oblečení. Potit se mohou i nohy, protože plosky obsahují nejvíce potních žlázek. Na léto proto objevte deodorační pudr a vysypávejte s ním i boty. Na dlouhé túře se tím vyhnete bolestivým puchýřům.

Antibakteriální přípravky

V době koronavirové jsme si zvykli na dezinfikování rukou. Neuškodí, když i nadále budete nosit při sobě gel nebo sprej a využijete ho při příležitosti, kdy nebude možnost použít mýdlo a vodu. Nejde o žádnou novinku, tyto gely znají řidiči na dlouhých cestách.

Růžové osvěžení

Na dlouhých cestách, ať už v autech, nebo při procházkách městem vás osvěží sprška sprejem, kterou můžete mít stále s sebou. Zkusit můžete například růžovou vodu, která stejně dokáže zklidňovat pleť a zmírnit rudý odstín v tvářích. Navíc krásně voní. Růžovou vodu obsahují i odličovací ubrousky a jiné další přípravky.

Letní líčení

Zdlouhavé a složité líčení na léto většinou hodíme za hlavu. Bronzový odstín od slunce většinou stačí. Pokud se bez líčidel neobejdete, hleďte na to, aby vám uměla splnit několik funkcí najednou. Například zkrášlující balzámy BB krémy obsahují trochu pigmentů, hydratační složku i SPF faktor. Pak stačí jen balzám na rty, který je lehce zabarví, a řasenka, která vydrží nápor potu.

Pozor na parfém

Některé parfémy, například ty s bergamotovými silicemi, mohou ve spolupráci se sluncem vytvořit nepříjemnou pigmentovou skvrnu. Objevte proto tělové vody nebo mlhy (body mist), s kterými se osvěžíte od hlavy po paty a provoníte celé tělo.