„Nachází se na největším sídlišti v Českém Krumlově, sídlišti Mír,“ přiblížil Matěj Švec polohu fitness centra, které s kamarádem Martinem Gondekem otevřeli před necelým půl rokem. „Seběhlo se to celé rychle. Pracoval jsem v Rakousku. Jednoho dne, když jsem jel domů, jsem kamarádovi volal s tím, že už mě to nebaví. Ze dne na den jsme dali oba výpověď a pustili se do toho,“ vyprávěl s tím, že k takovému rozhodnutí ale musel dozrát.

Současně s tím přiznal, že se společníkem neměli nejmenší ponětí, do čeho že to vlastně jdou. „Neuměli jsme si ani představit, co všechno to všechno obnáší. Mysleli jsme si, že to bude lehký, to vůbec,“ smál se 23letý mladý muž své bláhovosti.

Prostory našli na českokrumlovském sídlišti Mír, jako další byly na řadě cvičící stroje. „Pokud chcete úplně nové, vyjde to docela draho,“ uvedl Matěj Švec. Jasno měli o tom, že chtějí klasické fitness centrum, kde bude možné využít cvičit s trenérem. „Udělali jsme si licenci, takže je možné využít našich služeb, máme i skupinové lekce,“ přiblížil Matěj Švec své služby. Do budoucna by chtěli zaplnit také prostory v přízemí. „To je ale zatím ve hvězdách,“ řekl tento sympatický mladý muž z Velešína.

Dodal, že lidé si sem postupně ale jistě nacházejí cestu. „Když přijdou, tak už neodejdou,“ řekl s tím, že mezi nimi převládají spíše muži. Potkat ale můžete také českokrumlovské fotbalisty. Pro ty Matěj Švec připravuje tréninky. „Hraju s nimi fotbal, takže se jen připravujeme u nás. Jsem obránce,“ přiznává.

Pyšnit se navíc může ještě jedním titulem. Na konci srpna byl totiž v Náchodě zvolen Mužem roku 2022. „Byl jsem překvapený. Nevěřil jsem si,“ komentoval i s odstupem času své prvenství. Současně s tím přiznal, že po jeho vítězství v soutěži přibylo v jejich fitku i docela dost klientek. „Docela mě mrzí, že jinak by nepřišly,“ říká usměvavý mladík.

Soutěž na Filipínách

Jako vítěze ho čeká účast v říjnové mezinárodní soutěži na Filipínách. „Těším se, ale musím poladit angličtinu,“ uvedl Matěj Švec, který ve volném čase tráví čas malováním. „I v soutěži jsem ve volné disciplíně maloval abstraktní obraz,“ přiblížil Matěj Švec svůj koníček. „Po finále jsem dostal několik nabídek, tak budu malovat na zakázku,“ radoval se.

V cestě za titulem mu stálo pomyslně dalších jedenáct adeptů. Celkem porota v letošním roce vybírala z téměř devíti stovek mužů. „Rivalita mezi námi ale nebyla, úspěch jsme si přáli navzájem,“ potvrdil tento sympatický mladý muž, který se do soutěže přihlásil sám. „S nápadem přihlásit se přišli ale už asi před dvěma lety mamka s kamarádem. A tak dlouho do mě hučeli, až jsem letos podlehl a přihlásil se,“ dodal na závěr ke své účasti.