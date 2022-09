„Do předloňska jsme za elektřinu a plyn platili okolo 23 milionů korun ročně. V tuto chvíli už nám roční rozpočet v objemu 70 milionů korun ročně nestačí. Za plyn platíme aktuálně zhruba 1,5 milionu a za elektřinu 4 až 5 milionů korun měsíčně. Pro letošní rok máme sice ještě elektřinu i plyn nakoupenu v objemu 33 procent, zbytek kupujeme na burze podle aktuálních cen přes zprostředkovatele. Pro příští rok máme také elektřinu nakoupenu ve stejném objemu, ale plyn už ne čili tam už budeme kopírovat cenu na burze. Tím raketově stoupne,“ potvrdil Luděk Marek, manažer facility a údržby společnosti Linet.

Nezbylo než najít odpovídající řešení. V Linetu proto zvažovali všechny technologicky dostupné možnosti. „Co se týká práškové lakovny, přechod na elektřinu nepřicházel v úvahu, jak cenově, tak prostorově. Dále jsme zvažovali CNG. Propan butan sice vycházel dobře cenově, ale investice do nádrží by byla opět velice nákladná. Navíc bychom k jejich provozování potřebovali asi 700 metrů čtverečních vybetonované plochy. Ze všeho nejlepší řešení, které nakonec zvítězilo, je vytápění extra lehkým topným olejem (ELTO).

Pro ekologii je navíc velice přijatelný a dokonce je možné propojení obou technologií, které nám umožňují přecházet plynule z plynu na lehký topný olej. Oproti plynu nám navíc u extra lehkého topného oleje odpadají zabezpečení jako u tlakového potrubí,“ sdělil Luděk Marek a dodal, že zavedení technologie má i další výhody.

„Nádrže u extra lehkého topného oleje můžeme kaskádovitě skládat. Naše technologická spotřeba je 5 tisíc litrů týdne. Což je deset kubíkových nádrží na dva týdny a bezproblémové zavážení malým nákladním autem. Pro nás to znamená, že budeme držet pouze rezervu v objemu týdenní zásoby. Ve chvíli, kdy by plyn nebyl, přepneme na tuto technologii," vysvětlil Marek.

V praxi to znamená povolit dva ventily a přepnout jeden vypínač. Tuto technologii volili v Linetu primárně ne kvůli ceně, ale zejména kvůli energetické sobestačnosti. V případě ELTO se jedná o ropný produkt. Díky tomu, že aktuálně jsou ceny za barel ropy na polovině, než před několika měsíci, vychází tento zdroj energii nakonec dobře i ekonomicky.

Aktuálně je Linet ve fázi testováni a podání žádosti na stavební úřad o změnu technologií. „Vše je připravené a čekáme pouze na vyjádření. Výměna technologií, včetně nádrží nás přišla zhruba na 1,5 milionu korun. Vlastní instalace trvala ve výsledku pouhé čtyři dny. Šlo nám o to, stihnout přechod do zimy a hlavně do té doby, dokud bude plyn. Je to tedy pojaté jako krizové zařízení. Co se týká hlavní výrobní sezóny, ta je u nás od podzimu do jara,“ doplnil manažer údržby.

Využití odpadního tepla

Daleko zajímavější pro firmu je ale nově zpracování odpadního tepla. Nová slánská továrna už má toto vyřešeno od samého počátku. V původní továrně v Želevčicích jsme se pro změnu rozhodli letos. "Budeme využívat odpadní teplo z kompresorů. Všechny tři kompresorovny postupně vybavujeme výměníky tepla. Vodou vytápíme v první řadě bojlery v šatnách, v zimě i v létě. Přebytky posíláme jako předehřev ústředního topení před plynové kotle. To přinese obrovské úspory,“ zdůraznil Luděk Marek.

Ani přestavba kompresorů přitom nebyla příliš nákladná. "Firmu stála okolo 70 tisíc korun, bojler na 1500 litrů je otázkou 120 tisíc korun. Nejdražší jsou rozvody potrubí, které vychází na čtvrt milionů korun. Vše aktuálně dokončujeme. Bojlery už vyhříváme vodu dva týdny a další budou hotové do zimy. Dali jsme si za cíl rekuperaci ze 6 kompresorů do dvou kotelen a tří šaten,“ doplnil Marek.

Novinou v Linetu je i získávání energie prostřednictvím fotovoltaiky. „Aktuálně máme povoleno od ČEZ výstavbu solárních panelů. Ty budeme instalovat na střeše nového závodu ve Slaném. Na původním závodu v Želevčicích bohužel solární panely instalovat nelze kvůli statice,“ uzavřel manažer údržby.